Разрушительное землетрясение в Армении: 35 лет памяти

Роковое утро 7 декабря 1988 года навсегда вошло в историю Армении. В 11 часов 41 минуту по местному времени земная твердь пришла в неистовое движение. Землетрясение в Армении, эпицентр которого располагался всего в 15 километрах от города Спитака, на глубине от 10 до 20 километров, стало одним из самых разрушительных в истории региона. Основной толчок, длившийся около 30 секунд, имел магнитуду от 6,8 до 7,0 по шкале Рихтера, но именно сейсмический эффект на поверхности оказался катастрофическим. В эпицентральной зоне, в Спитаке, сила сотрясений достигла максимальных 10 баллов по 12-балльной шкале сейсмической интенсивности MSK-64. Это означало полное уничтожение практически всех построек.

Город Ленинакан, ныне Гюмри, находившийся примерно в 40 километрах от эпицентра, испытал толчки силой девять баллов, что привело к массовым обрушениям зданий. Кировакан, современный Ванадзор, расположенный чуть дальше, пострадал от толчков в восемь баллов, где разрушения также были очень значительными, но менее тотальными.

Работа швейцарских спасателей вместе со специально обученными собаками на месте землетрясения. 7 декабря 1988 года в ряде северных районов Армении произошло землетрясение магнитудой свыше 10 баллов (эпицентр землетрясения — город Спитак). Последствия землетрясения в Армении Фото: РИА Новости

Энергия, высвобожденная при этом сильном землетрясении в Армении, по оценкам специалистов, была сопоставима со взрывом десяти ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму. Через четыре минуты после основного удара последовал мощный афтершок магнитудой около 5,8, который довершил разрушение уже поврежденных конструкций и значительно осложнил первые попытки спасательных работ. Зона бедствия охватила огромную территорию на севере Армянской ССР: полностью или частично были разрушены 21 город и 350 сел, причем 58 из этих населенных пунктов были стерты с лица земли безвозвратно. Под многометровыми завалами оказались тысячи людей — рабочие на заводах, школьники на уроках, пациенты в больницах, жители в своих квартирах. Особенно трагична гибель почти 500 человек на Спитакском лифтостроительном заводе, где рухнувшая крыша похоронила целые смены.

Почему здания не выдержали? Ошибки строителей

Катастрофические масштабы разрушений и огромное количество жертв землетрясения в Армении были обусловлены не только мощью подземной стихии, но и целым комплексом инженерных просчетов, строительных нарушений и управленческих ошибок. Главной причиной стала неготовность инфраструктуры к сейсмическим воздействиям такой силы. Во-первых, критически низкое качество строительства стало роковым фактором. Панельные дома, составлявшие основу жилого фонда в Спитаке, Ленинакане и других пострадавших городах, возводились с грубейшими нарушениями утвержденных сейсмостойких норм, которые и сами по себе не соответствовали реальной угрозе. Бетонные конструкции имели недостаточное армирование, использовался бетон низких марок, а межпанельные соединения, призванные обеспечивать целостность здания при колебаниях, были крайне ненадежными. Швы между панелями часто заделывались некачественным раствором, а местами необходимые связи и вовсе отсутствовали.

Последствия землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР Фото: Рубен Мангасарян/РИА Новости

Во-вторых, фундаментальной проблемой стали устаревшие и заниженные сейсмические нормативы. Проекты зданий в Спитаке, например, рассчитывались на сейсмическое воздействие в 7–8 баллов, хотя реальная история региона и данные сейсмологов указывали на возможность более сильных толчков. Это фатальное несоответствие проектной устойчивости и реальной силы землетрясения в Армении, баллы которого достигли 10, предопределило судьбу города.

В-третьих, некоторые специалисты выдвигали версию о возможном техногенном влиянии на сейсмическую активность. Они указывали на заполнение огромного Ахурянского водохранилища незадолго до трагедии, что могло нарушить хрупкое геодинамическое равновесие в зоне тектонических разломов и повысить сейсмическую уязвимость территории. Таким образом, здания, которые должны были защищать людей, превратились в их могилы из-за человеческой халатности, недальновидности и пренебрежения к законам природы.

Вопрос о скорости и эффективности реакции властей на землетрясение в Армении породил множество мифов и спекуляций. Важно отделить эмоции от фактов, чтобы понять истинные причины задержек и сложностей. Местные силы среагировали практически мгновенно. Уже через 30 минут после первых толчков к разбору завалов в Спитаке и Ленинакане приступили пожарные расчеты, милиция и воинские подразделения, дислоцированные в гарнизонах. К вечеру того же дня, 7 декабря, в зону бедствия начали прибывать первые колонны добровольцев из Еревана и других неповрежденных районов республики — около 12 тысяч человек с лопатами, ломами и инструментами. Однако масштаб катастрофы был таков, что этих усилий катастрофически не хватало.

Основные проблемы возникли с логистикой. Дороги к эпицентру, особенно к Спитаку, оказались полностью разрушены или перекрыты гигантскими завалами из рухнувших зданий. Снежная зима усугубила ситуацию, создав заносы. Дороги были парализованы также потоком личного транспорта — тысячи людей со всей республики и соседних регионов стремились на место трагедии в поисках своих родственников, что создавало многокилометровые пробки и мешало движению спецтехники. В Спитак тяжелая техника смогла пробиться лишь к 10 декабря, на третий день после катастрофы, что резко снижало шансы на спасение людей, оказавшихся под завалами.

Врачи оказывают помощь женщине, извлеченной из-под завалов. 7 декабря 1988 года в ряде северных районов Армении произошло землетрясение магнитудой свыше 10 баллов (эпицентр землетрясения — город Спитак). Последствия землетрясения в Армении Фото: РИА Новости

Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков, возглавивший правительственную комиссию, прибыл в Армению вечером 8 декабря. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, находившийся с визитом в США, прервал его и вернулся в Москву, прибыв в Ленинакан только 10 декабря. Организация работ на местах была чрезвычайно сложной из-за разрушенной инфраструктуры связи и управления, нехватки тяжелой техники, специального инструмента для разбора завалов и даже палаток для спасателей и уцелевших жителей в условиях зимних морозов. Несмотря на героические усилия первых спасателей, включая военных и добровольцев, системная помощь действительно запаздывала, что было связано с объективными трудностями доступа, отсутствием в СССР на тот момент профессиональных структур быстрого реагирования на ЧС подобного масштаба и некоторой дезорганизацией на начальном этапе управления кризисом.

Международная помощь и уроки трагедии

Сильное землетрясение в Армении, год которого 1988-й, стало переломным в разгар перестройки и имело неожиданное последствие: оно пробило брешь в железном занавесе времен холодной войны, вызвав беспрецедентную волну международной солидарности. Советский Союз впервые за многие десятилетия открыто обратился за помощью к мировому сообществу, и отклик был. В спасательных и гуманитарных операциях приняли участие 111 стран со всех континентов. Франция, США, Великобритания, ФРГ, Швейцария, Израиль, Япония, Норвегия и многие другие государства направили в Армению специализированные спасательные отряды с обученными собаками, тяжелую технику (краны, бульдозеры, экскаваторы), полевые госпитали с хирургическими комплексами, медикаменты, палатки, теплую одежду, продукты питания. Французские спасатели первыми прибыли в Спитак и работали в тяжелых условиях.

Особенно трогательными были акции поддержки от диаспоры и деятелей культуры. Великий французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур немедленно основал фонд помощи «Азнавур для Армении» и вместе с другими французскими артистами записал песню Pour toi Arménie («Для тебя, Армения»), которая стала гимном солидарности и собрала огромные средства — более $1 млн. Британские рок-музыканты, включая группы Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Black Sabbath и многие другие, объединились в проекте Rock Aid Armenia, перезаписав классический хит Deep Purple Smoke on the Water; все средства от продаж сингла и альбома также пошли в помощь пострадавшим.

Казахская ССР. Гуманитарная помощь в пострадавшие от землетрясения районы Армении. Юрты для жителей Армении, оставшихся без крова после землетрясения 7 декабря 1988 года Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости

Эта трагедия стала мощным катализатором для коренных преобразований в сфере гражданской обороны и чрезвычайного реагирования в самом СССР, а позже и в России. Уже в 1989 году была создана Государственная комиссия Совета Министров СССР по чрезвычайным ситуациям, ставшая прямым предшественником Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, учрежденного в 1994 году. Были кардинально пересмотрены и ужесточены строительные нормы и правила (СНиПы) для сейсмоопасных регионов, сделан акцент на качество материалов и контроль за строительством. Значительно усилена и расширена сеть сейсмологического мониторинга, особенно на Кавказе. Трагедия показала жизненную необходимость наличия профессиональных, мобильных, хорошо оснащенных спасательных служб и единой системы управления в кризисных ситуациях. Горькие уроки Спитака спасли тысячи жизней во время последующих землетрясений в России и мире.

Как сейчас живут пострадавшие города?

Землетрясение в Армении, после которого прошло более трех десятилетий, оставило глубокие шрамы в сердцах людей. Процесс восстановления разрушенных городов оказался долгим, сложным и в некоторых аспектах незавершенным до сих пор. Спитак, полностью уничтоженный, был отстроен практически заново, но на новом месте, немного в стороне от прежнего, признанного геологически опасным. Новый город отличается своей архитектурой — это в основном малоэтажные здания (2–4 этажа) с усиленными железобетонными каркасами, рассчитанные на высокую сейсмичность. Однако Спитак утратил свое былое промышленное значение, многие заводы не были восстановлены, что повлияло на экономику и демографию города.

Гюмри (бывший Ленинакан), второй по величине город Армении, пострадавший катастрофически, до сих пор хранит следы трагедии 1988 года. Несмотря на масштабные работы, около 30% зданий в историческом центре города, особенно многоэтажки, так и не восстановлены. Их руины или полуразрушенные остовы стоят как мрачные напоминания о прошлом. Районы новостроек на окраинах контрастируют с этим. В городе установлены памятники, увековечивающие помощь: бюст Николаю Рыжкову, усилиями которого координация помощи была налажена (он удостоен звания национального героя Армении), и памятник Шарлю Азнавуру, чей вклад в мобилизацию международной поддержки неоценим.

В Ванадзоре (бывшем Кировакане), третьем по величине городе Армении, также велось масштабное строительство. Здесь создан впечатляющий мемориальный комплекс, посвященный жертвам землетрясения. Центральным элементом является «Колокол надежды», который ежегодно 7 декабря ровно в 11:41 звонит в память о погибших. Во всех этих городах 7 декабря — день траура и памяти. Церковные службы, возложение цветов к мемориалам, минуты молчания — ритуалы, которые объединяют всех жителей Армении и армян мира, напоминая о той страшной трагедии. Психологические травмы, потеря близких, инвалидность — все это неотъемлемая часть жизни многих семей после землетрясения в Армении.

Памятник «Жертвам безвинным, сердцам милосердным» установлен в городе Гюмри, Армения, в память о жертвах Спитакского землетрясения 1988 года Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Спитакская трагедия 1988 года, когда произошло сильное землетрясение в Армении, унесла жизни, по официальным данным, почти 25 тысяч человек. Точная цифра, возможно, выше. Более 140 тысяч человек стали инвалидами, лишившись здоровья под завалами или в ходе спасательных работ. Около 514 тысяч человек остались без крова в разгар холодной зимы. Финансовый ущерб исчислялся десятками миллиардов советских рублей. Уроки этой катастрофы многогранны. Они касаются бескомпромиссного соблюдения сейсмостойких норм в строительстве, необходимости постоянного мониторинга сейсмической опасности и готовности инфраструктуры. Они подчеркивают жизненную важность создания и поддержания в постоянной готовности профессиональных, оснащенных современной техникой служб экстренного реагирования. Напоминают о ценности международного сотрудничества и человеческой солидарности перед лицом общей беды, способной преодолеть политические барьеры. Память о землетрясении в Армении 1988 года — это не только скорбь по погибшим, но и наказ будущим поколениям: строить прочно, предвидеть риски, быть готовыми к беде и никогда не терять человеческого сострадания и взаимопомощи.

