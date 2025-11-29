День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 03:18

Гватемалу протрясли сильные подземные толчки

В Гватемале на границе с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 5,8

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в Гватемале, сообщили на сайте EMSC. В источнике отметили, что эпицентр подземных толчков находился вблизи города Мотосинтла в Мексике.

Глубина очага составила 146 километров под земной поверхностью. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. Глубина подземных толчков составила 10 километров.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров. Подземные толчки были зафиксированы около 05:37 утра по местному времени (20:37 мск).

Кроме того, на Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в пяти километрах от Пафоса. Из-за стихийного бедствия в древнем христианском монастыре Святого Неофита появились трещины в каменной кладке, осыпалась штукатурка и откололись камни.

