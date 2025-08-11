Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 07:00

Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов

Ученый Эйсмонт: после Апофиса систему по поиску метеоритов перенастроили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После открытия в 2004 году астероида Апофиса, сближающегося с Землей, система по поиску метеоритов была перенастроена, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, система стала лучше отслеживать подобного рода небесные тела.

В 2004 году Апофис был обнаружен, определена его траектория. Это привело к тому, что система, которая следит за астероидами, была развернута в достаточной степени, чтобы вероятность обнаружения такого рода опасных объектов сильно возросла. И она действительно возросла. После того как эта система приведена в действие, таких астероидов уже порядка 35 тысяч, — сказал Эйсмонт.

Он уточнил, что система не всегда работает надежно, например, она пропустила Челябинский астероид. При этом, по словам ученого, в декабре 2024 года был открыт астероид YR4, диаметр которого составляет примерно 150 метров.

По оценкам, он должен был попасть в Землю в 2032 году. Размер его уже достаточен, для того чтобы была региональная катастрофа. Но здесь уже все были готовы, уже через месяц уточнили орбиту, и оказалось, что этот астероид, во-первых, поменьше, 60 метров, а во-вторых, промахивается все же на чуть ли не 10 тысяч километров. Апофис прилетит к Земле 13 апреля 2029 года и промахнется не сильно, всего на 30 тысяч километров, — добавил Эйсмонт.

Ранее группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании заявила, что на Землю в ноябре может прибыть таинственный межгалактический объект. Согласно их гипотезе, он является технологическим артефактом с активным интеллектом.

космос
астероиды
Земля
ученые
наука
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.