Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов

После открытия в 2004 году астероида Апофиса, сближающегося с Землей, система по поиску метеоритов была перенастроена, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, система стала лучше отслеживать подобного рода небесные тела.

В 2004 году Апофис был обнаружен, определена его траектория. Это привело к тому, что система, которая следит за астероидами, была развернута в достаточной степени, чтобы вероятность обнаружения такого рода опасных объектов сильно возросла. И она действительно возросла. После того как эта система приведена в действие, таких астероидов уже порядка 35 тысяч, — сказал Эйсмонт.

Он уточнил, что система не всегда работает надежно, например, она пропустила Челябинский астероид. При этом, по словам ученого, в декабре 2024 года был открыт астероид YR4, диаметр которого составляет примерно 150 метров.

По оценкам, он должен был попасть в Землю в 2032 году. Размер его уже достаточен, для того чтобы была региональная катастрофа. Но здесь уже все были готовы, уже через месяц уточнили орбиту, и оказалось, что этот астероид, во-первых, поменьше, 60 метров, а во-вторых, промахивается все же на чуть ли не 10 тысяч километров. Апофис прилетит к Земле 13 апреля 2029 года и промахнется не сильно, всего на 30 тысяч километров, — добавил Эйсмонт.

Ранее группа ученых из Корнеллского университета в недавнем исследовании заявила, что на Землю в ноябре может прибыть таинственный межгалактический объект. Согласно их гипотезе, он является технологическим артефактом с активным интеллектом.