«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу В Приморье 40 лет назад произошла катастрофа на атомной подводной лодке К-431

Ровно 40 лет назад, 10 августа 1985 года на Дальнем Востоке произошла одна из крупнейших ядерных катастроф в мировой истории, сообщает Lenta.ru. Во время плановых работ по перезарядке реакторов на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма запустилась неуправляемая цепная реакция.

В результате взрыва огромной мощности радиационное загрязнение распространилось на побережье и акваторию. 10 моряков погибли на месте, сотни получили облучение. Причиной ЧП в тот день назвали небрежные действия персонала. Как отметил капитан первого ранга в отставке Эдуард Платонов, слабым местом всех первых атомных энергетических установок подводных лодок были парогенераторы.

По прибытии на корабль моему взору предстала страшная картина. Сквозь отверстие съемного листа был виден обуглившийся и полузатопленный реакторный отсек, над которым еще струился то ли дым, то ли пар, а, может быть, и то и другое вместе, — рассказал он.

Для расследования причин катастрофы была сформирована комиссия во главе с заместителем главкома ВМФ по эксплуатации адмиралом Валерием Новиковым. Специалисты установили, что взрыв произошел из-за грубейшего нарушения перезарядки реакторов.

