Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 13:03

«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу

В Приморье 40 лет назад произошла катастрофа на атомной подводной лодке К-431

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Ровно 40 лет назад, 10 августа 1985 года на Дальнем Востоке произошла одна из крупнейших ядерных катастроф в мировой истории, сообщает Lenta.ru. Во время плановых работ по перезарядке реакторов на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма запустилась неуправляемая цепная реакция.

В результате взрыва огромной мощности радиационное загрязнение распространилось на побережье и акваторию. 10 моряков погибли на месте, сотни получили облучение. Причиной ЧП в тот день назвали небрежные действия персонала. Как отметил капитан первого ранга в отставке Эдуард Платонов, слабым местом всех первых атомных энергетических установок подводных лодок были парогенераторы.

По прибытии на корабль моему взору предстала страшная картина. Сквозь отверстие съемного листа был виден обуглившийся и полузатопленный реакторный отсек, над которым еще струился то ли дым, то ли пар, а, может быть, и то и другое вместе, — рассказал он.

Для расследования причин катастрофы была сформирована комиссия во главе с заместителем главкома ВМФ по эксплуатации адмиралом Валерием Новиковым. Специалисты установили, что взрыв произошел из-за грубейшего нарушения перезарядки реакторов.

Ранее сообщалось, что радиоактивная вода с британской ядерной базы, расположенной недалеко от Глазго, просочилась в морское озеро Лох-Лонг. Утечки происходили трижды на базе в Коулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для атомных подводных лодок Trident.

катастрофы
Приморье
радиация
подводные лодки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик поделился, что будут обсуждать Путин и Трамп
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ российского региона
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.