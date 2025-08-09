На европейской ядерной базе произошли три серьезные утечки Guardian: радиоактивная вода с ядерной базы британских ВМС утекла в море

Радиоактивная вода с британской ядерной базы, расположенной недалеко от Глазго, просочилась в морское озеро Лох-Лонг, сообщает The Guardian. Утечки происходили трижды на базе в Коулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для атомных подводных лодок Trident.

По информации Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), утечка связана с недостаточным обслуживанием труб, по которым циркулировала загрязненная тритием вода. Два инцидента произошли в 2010 году и один — в 2019-м, и власти пытались скрыть эти факты. Известно о них стало только сейчас.

По информации Sepa, уровень радиоактивности воды не представляет угрозы для здоровья. Но сам факт утечек свидетельствует о нарушениях в обслуживании базы, пожаловались экологи.

