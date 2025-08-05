Тмутаракань: мифы и реальность древнего княжества

Тмутаракань — это не просто символ глухого захолустья, а реальный исторический феномен, игравший важную роль в истории Древней Руси. Загадочное княжество, упоминаемое в летописях и «Слове о полку Игореве», десятилетиями ставило в тупик историков, пока случайная находка не пролила свет на его истинное местоположение и значение. Где же находилась эта легендарная земля, почему она исчезла с политической карты и как ее имя стало нарицательным?

Где искать Тмутаракань на современной карте?

Ответ на вопрос «где тьмутаракань?» сегодня не вызывает сомнений у ученых. Она расположена на территории современной станицы Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края России, на северном берегу Керченского пролива. Этот стратегический пункт Таманского полуострова соединяет Азовское и Черное моря, что делало его лакомым куском для многих империй.

Доказательством стали не только письменные источники, но и знаменитая археологическая находка — Тмутараканский камень. Плиту с надписью и названием «Тмутороконь» нашли в 1792 году во время раскопок развалин турецкой крепости. Это подтвердило, что древнерусский город находился именно здесь, напротив Керчи (древнего Корчева). Расстояние, указанное на ней князем Глебом Святославичем — 24 км, — с поразительной точностью соответствует реальному расстоянию между центральными храмами обоих городов.

Тьмутаракань сейчас — это масштабный археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань» площадью 35 гектаров, большая часть которого скрыта под современной застройкой или поглощена морем. Раскопки открыли мощную крепость с уникальными фортификациями: стены, усиленные каменным «панцирем», с деформационными швами против землетрясений. Город имел хорошую гавань, каменные здания и мощеные улицы.

Тьмутаракань на карте античного и средневекового мира была ключевым портом, через который шла торговля между Русью, Византией и народами Кавказа. Уникальной особенностью города была его многослойность: под древнерусскими постройками археологи находят пласты хазарской, византийской и античной эпох, словно страницы гигантской каменной книги.

Расцвет и упадок княжества: ключевые события

История Тмутаракани насчитывает более 80 названий. Основанная греками как Гермонасса, она последовательно входила в состав Боспорского царства, Византии, Тюркского каганата и Хазарии (где называлась Самкерц). Под власть Киевской Руси город попал после разгрома Хазарского каганата князем Святославом Игоревичем в 965 году (по другой версии — во время похода Владимира на Херсонес в 988 году).

Тмутаракань на Руси — этот период (X–XI вв.) стал временем расцвета. Княжество контролировало Таманский полуостров, Восточный Крым и низовья Кубани, превратившись в крупный торговый узел. Через его гавань шли товары и дипломатические миссии между русскими землями, Византией и Кавказом. Население было полиэтничным: тут жили русы, греки, зихи (черкесы), армяне, аланы и потомки хазар. Князь Мстислав Владимирович, правивший с 988 по 1036 год, построил здесь церковь Богородицы, фундамент которой сохранился до наших дней. Археологи нашли в этом слое уникальную печать Мстислава, подтверждающую его власть над этим отдаленным форпостом Руси.

Однако географическая изоляция от других русских земель предопределила судьбу княжества. Оно стало убежищем для князей-изгоев, выпавших из лествичной системы престолонаследия. Наиболее яркая фигура — Олег Святославич (прозванный в «Слове о полку Игореве» Гориславичем), который использовал Тмутаракань как базу для борьбы за черниговский престол. В 1079 году местные хазары схватили его и выдали Византии, но через четыре года он вернулся и устроил резню, истребив остатки хазарской общины. Этот кровавый эпизод, запечатленный в летописях, стал символом внутренней нестабильности княжества.

Олег Святославич в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Последнее упоминание в русских летописях относится к 1094 году, когда Олег покинул Тмутаракань, чтобы занять черниговский престол. Город перешел под контроль Византии, получив название Таматарха, а позднее — Матарха. Связь с русскими землями прервали половецкие набеги. В XIII веке здесь хозяйничали монголы, затем генуэзцы (назвавшие его Матрега), а с 1475 года — турки, построившие крепость Хункала. Лишь в 1792 году, после присоединения к России, на месте легендарного города возникла казачья станица Тамань. Интересно, что генуэзские документы XIV века упоминают русских купцов в Матреге, что говорит о сохранении слабых экономических связей даже после политического разрыва.

Почему Тмутаракань стала символом «медвежьего угла»?

Превращение имени могущественного княжества в синоним глухой провинции — исторический парадокс. Причины этого кроются в нескольких факторах.

Географическая потерянность стала первым камнем в фундаменте мифа. После прекращения упоминаний в летописях точное местоположение Тмутаракани забылось. Историки Нового времени искали ее в самых неожиданных местах: под Астраханью (Андрей Лызлов), в Рязанской области (Василий Татищев), близ Азова (Михаил Щербатов) или на верхнем Днепре (Иван Болтин). Лишь в 1736 году профессор Готлиб-Зигфрид Байер верно указал на Тамань, но его догадка была признана лишь после находки камня в 1792 году.

Сама идея русских владений у Черного моря казалась невероятной. Этот диссонанс между реальной исторической ролью и ее «невидимостью» на карте породил ощущение мифической дали.

Таманский залив в станице Тамань Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Культурная трансформация завершила формирование образа. Обнаружение камня и публикация исследований Алексея Оленина в 1794 году всколыхнули интерес к забытому княжеству. Но для широкой публики город Тмутаракань стал ассоциироваться не с могуществом, а с невероятной дальностью. Выражение «отправить в Тмутаракань» означало ссылку на край света. Михаил Лермонтов в своем романе «Герой нашего времени» закрепил образ Тамани как «самого скверного городишки» России, где «с неба сыплется пыль».

В словарях XIX–XX века слово «Тьмутаракань» (уже с двумя мягкими знаками) зафиксировалось как обозначение места, которое очень далеко, где царит невежество и культурная отсталость. Ирония здесь в том, что в момент своего расцвета Тьмутаракань была куда более развитым и космополитичным центром, чем многие центральные города Руси.

Лингвистическая мифология добавила народного колорита. Звучание названия породило фольклорные интерпретации. Народная этимология связала «Тьмутаракань» с «тьмой тараканов» — символом запустения и дикости. Хотя на самом деле оно происходит от тюркского «Тумен-Тархан» — «город тархана (вельможи) Тумена», где «тумен» — воинское подразделение в 10 тысяч человек. Но образ «тараканьего царства» оказался живучим в фольклоре и литературе. Даже сегодня, когда Тьмутаракань — это музей под открытым небом с уникальными находками, слово сохраняет ироничный оттенок в разговорной речи, демонстрируя силу языковой традиции над исторической правдой.

Тмутараканское княжество исчезло с политической карты более девяти веков назад, но его наследие живо. Археологические раскопки продолжают открывать новые страницы истории. Тмутаракань — это не миф, а яркая страница древнерусской государственности на берегах Черного моря. Уникальность этого княжества заключалась в его пограничном характере — оно было мостом между Русью, Византией и кочевым миром, местом взаимодействия культур, религий и технологий.

Парадоксально, но именно «обретение» Тмутаракани в конце XVIII века породило миф о ней как о глухоманной окраине. Реальный город был мощной крепостью, крупным портом и центром полиэтничной культуры. Его превращение в символ захолустья — результат разрыва исторической памяти. Как писал исследователь древнерусских надписей Алексей Оленин, изучая Тмутараканский камень: «Сия надпись важна потому, что она доказывает существование города, о коем столь давно уже ни слуху, ни духу». Возможно, сегодня, когда Тмутаракань на карте обрела конкретные координаты, а археологический музей в Тамани принимает посетителей, образ княжества постепенно освободится от налета иронии и займет подобающее место в национальном самосознании — как символ не «тьмы тараканов», а «тьмы» — великого множества культур, встретившихся на этом перекрестке цивилизаций.