Тверь: достопримечательности и маршрут для пешей прогулки

Тверь — один из старейших городов России, основанный на слиянии Волги и Тверцы. Это место на протяжении веков было важным торговым и культурным центром, а сегодня оно привлекает путешественников своей архитектурой, набережными и уютной атмосферой провинциального города с богатой историей. Чтобы составить полноценное представление о достопримечательностях Твери, достаточно одного дня для прогулки по центру, однако при желании можно остаться дольше и открыть для себя окрестности.

Маршрут, о котором пойдет речь в этой статье, подойдет тем, кто приехал в город впервые и хочет неторопливо пройтись по главным улицам, познакомиться с архитектурой XVIII–XIX веков и почувствовать ритм жизни на берегах великой русской реки.

Исторический центр: трехлучевая планировка и площадь Ленина

Исторический центр Твери — это сердце города, где до сих пор ощущается дыхание XVIII века. После разрушительного пожара 1763 года Екатерина II распорядилась перестроить город, и именно тогда появилась знаменитая трехлучевая планировка. От главной площади лучами расходятся три улицы: Советская, Трехсвятская и Новоторжская. Эта схема напоминает о петербургских ансамблях и придает центру строгую гармонию.

Центральная площадь города сегодня носит имя Ленина. Здесь можно начать пешеходный маршрут, чтобы познакомиться с достопримечательностями Твери и узнать, какие из них считаются самыми важными. На площади находится памятник Ленину, а неподалеку расположен красивый обелиск в честь Победы.

Прогуливаясь по Советской улице, легко заметить здания конца XIX — начала XX века, многие из которых сохранили первоначальные фасады. Здесь находятся торговые дома, бывшие особняки купцов и исторические гостиницы. Трехсвятская улица известна как пешеходная: она наполнена атмосферой провинциального европейского города, где можно посидеть в кафе или заглянуть в сувенирные лавки.

Если вы думаете, что посмотреть в Твери, то исторический центр станет идеальной отправной точкой для знакомства с городом.

Площадь Ленина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Набережные Волги и Староволжский мост

Главная гордость Твери — это Волга. Набережные города протянулись вдоль реки и подарят туристам возможность увидеть живописные виды, особенно в летнее время. Староволжский мост, построенный в начале XX века, связывает два берега и сам по себе является символом города.

С набережной Степана Разина открываются великолепные виды на противоположный берег, где виднеются купола старинных церквей. Здесь можно неспешно прогуливаться, фотографировать и наслаждаться атмосферой.

Для тех, кто приехал в Тверь на машине и ищет, что посмотреть, прогулка вдоль Волги станет обязательным пунктом. Ведь набережные позволяют не только увидеть главную реку страны, но и почувствовать ритм провинциальной жизни: рыбаки у воды, школьники на прогулках, молодые пары на лавочках.

Летом здесь особенно оживленно: проходят фестивали, концерты, открытые мероприятия. Поэтому, если задумываетесь, что посмотреть в Твери летом, смело планируйте прогулку вдоль реки и обязательно переходите по Староволжскому мосту, чтобы полюбоваться панорамой города с высоты.

Императорский путевой дворец и краеведческий музей

Одна из жемчужин Твери — Императорский путевой дворец. Он был построен в XVIII веке специально для Екатерины II, чтобы императрица могла останавливаться здесь по пути из Петербурга в Москву. Здание сохранилось и сегодня поражает своим классическим обликом и элегантными фасадами. Внутри работает музей, где можно узнать о путешествиях российских монархов и истории самой Твери.

Императорский путевой дворец Фото: Shutterstock/FOTODOM

Недалеко от дворца располагается Тверской краеведческий музей. Его коллекции охватывают широкий круг тем: археология, этнография, история края, предметы быта и ремесла. Экспозиции позволяют лучше понять, чем жила Тверская земля на протяжении веков.

Если турист задается вопросом, что можно посмотреть в Твери, то именно эти музеи дадут полный и увлекательный ответ.

Церкви и монастыри Твери

Архитектурный облик города невозможно представить без храмов и монастырей. Несмотря на то что многие святыни были разрушены в советское время, некоторые сохранились или были восстановлены.

Одной из главных церквей считается Воскресенский собор, восстановленный на месте старого. Его золотые купола видны из разных частей города. Также стоит обратить внимание на Отроч монастырь — один из древнейших монастырей Твери, основанный еще в XIII веке.

Прогуливаясь по центру, можно наткнуться и на небольшие церкви XVIII–XIX веков. Их спокойная и торжественная архитектура напоминает о старине. Для тех, кто хочет понять, что посмотреть в Твери самостоятельно, посещение храмов станет отличным способом соединить прогулку с духовным открытием.

Воскресенский собор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда сходить с ребенком и что посмотреть в области

Тверь подходит не только для взрослых туристов, но и для семей с детьми. В городе есть планетарий, краеведческий музей с детскими программами, а также городские парки с аттракционами. В теплое время года стоит прогуляться по городскому саду или посетить зоопарк в парке Тверецкий бор.

Если вы размышляете, что посмотреть за один день в Твери, можно ограничиться центром, набережными и музеями. Но если есть время, стоит выбраться за пределы города. В области много интересных направлений:

Село Медное, где расположен мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий.

Торжок с его древними монастырями и уникальной архитектурой.

Старица — небольшой город на Волге с сохранившимися храмами и красивыми ландшафтами.

Все это позволяет расширить маршрут и получить представление о Тверской земле.

Тверь — это город, где гармонично соединяются история и современность. Здесь можно увидеть трехлучевую планировку екатерининской эпохи, пройтись по тенистым набережным, полюбоваться Староволжским мостом и открыть для себя дворцы и музеи.

Для тех, кто впервые приезжает и думает, что посмотреть из достопримечательностей Твери, оптимально составить пешеходный маршрут по центру. Начните с площади Ленина, пройдите по Трехсвятской улице, полюбуйтесь видами на Волгу и завершите день в музеях или парках. Здесь можно почувствовать дух старинной России и при этом насладиться спокойствием провинциального города.