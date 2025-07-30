Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:29

Не только варенье! 6 небанальных способов сохранить малину до зимы

Не только варенье! 6 небанальных способов сохранить малину до зимы Не только варенье! 6 небанальных способов сохранить малину до зимы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малина... Ее сладкий, медовый аромат способен покорить кого угодно. А представьте, как приятно открыть баночку с таким летним чудом январским вечером! Заготовка малины на зиму — это маленькое кулинарное волшебство, доступное каждому. Не важно, собрали вы богатый урожай на даче или купили ягоду на рынке, — превратить ее в зимнее лакомство проще, чем кажется. В этой статье мы поделимся надежными и вкусными рецептами: от простой перетертой ягоды до изысканного желе — выбирайте свой!

Запрещенный прием для малины: попробуйте этот рецепт!

Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа

Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий

Рубиновое счастье: компот из малины на зиму с апельсином — прячьте надежно

Добавляю шоколад в малиновое варенье — получаю шедевр из банки

Добавляю уксус из малины в салат — вкус сразу становится ресторанным

Запрещенный прием для малины: попробуйте этот рецепт!

Создайте сверхконцентрированный сахарный раствор. Соедините сахар и воду в кастрюле. Нагревайте до полного растворения кристаллов, затем интенсивно кипятите 7 минут, скрупулезно удаляя любую пену шумовкой. В широкой эмалированной посуде частично подавите чистую малину деревянной толкушкой. Цель: часть ягод превратить в пюре, часть оставить целыми для текстуры. Вылейте кипящий сироп поверх малины. И оставьте на 4–5 часов. Перелейте настоянную массу через крупное сито, аккуратно отжимая мякоть обратной стороной ложки. Пропустите полученный сок через пирамиду марли. Чистый рубиновый сок-сироп доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума и томите 12–15 минут. Разливайте обжигающе горячий сироп немедленно в предварительно пропаренные стерильные банки. Герметично закатайте/закрутите крышки.

Запрещенный прием для малины: попробуйте этот рецепт! Запрещенный прием для малины: попробуйте этот рецепт! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновый сироп без варки

Отберите спелые ягоды малины, в просторной керамической посуде бережно смешайте их с сахарным песком. Деревянной ложкой аккуратно подавите смесь, стимулируя выделение сока, но сохраняя ягоды целыми. Подготовьте ароматизаторы: веточку свежего розмарина и фиолетового базилика. Не измельчайте их ножом, а разомните пальцами — это поможет высвободить максимум эфирных масел. Добавьте травы к ягодно-сахарной массе и осторожно перемешайте. Накройте миску льняной салфеткой и оставьте в прохладном месте на 4 часа, периодически помешивая. За это время сахар полностью растворится, образуя сироп, а травы насытят его ароматом.

Подготовьте банки: вымойте и простерилизуйте их, затем прогрейте в духовке. Чистым ковшом разлейте малиновую смесь по банкам, заполняя их до самого верха. На поверхность каждой банки капните по 1 чайной ложке лимонного сока — это создаст защитный слой вместо традиционной сахарной пробки. Плотно закройте стерильными крышками.

Малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий

Ягоды малины аккуратно разомните деревянным пестиком в миске, накройте льняной салфеткой и оставьте на 4 часа, чтобы сок напитался ароматом. Традиционно такой малиновый сироп готовят в медном тазу — он обеспечивает идеальный нагрев. Прогревайте смесь малины, сахара и лимонного сока до появления первых пузырьков, не доводя до кипения. За 2 минуты до снятия с огня добавьте ваниль — она волшебно раскроет вкус малины.

Малина на зиму: 6 потрясающих рецептов заготовок Малина на зиму: 6 потрясающих рецептов заготовок Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компот из малины на зиму с апельсином

Этот яркий компот с нежным балансом сладости малины и цитрусовой свежести апельсина покорит вас с первой пробы и станет фаворитом зимних вечеров. Банки вымойте с содой и простерилизуйте паром. Крышки прокипятите. В подготовленную банку сложите малину и апельсиновые дольки. Сварите сироп: в 2,5 л кипятка полностью растворите сахар, добавьте лимонную кислоту. Горячим сиропом залейте ягоды и фрукты в банке. Накройте стерильной крышкой, немедленно закатайте.

Добавляю шоколад в малиновое варенье

Возьмите свежие ягоды малины, щедро пересыпьте их сахарным песком и оставьте на 3–4 часа — пусть малина выпустит свой душистый сок. На медленном огне проварите набухшую массу примерно 10 минут. Затем пришло время секретных ингредиентов: добавьте ломанный горький шоколад (в составе должно быть не менее 70% какао) и столовую ложку свежего лимонного сока. Тщательно перемешивайте, пока шоколад не растворится, а смесь не станет гладкой и однородной. Прогрейте варенье еще 5 минут, после чего сразу разлейте по подготовленным стерильным банкам и герметично укупорьте.

рецепты
малина
домашние заготовки
варенье
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август 2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.