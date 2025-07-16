Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа

Этот необычный рецепт джема без варки удивит вас ярким вкусом и нотками розмарина, сохраняя все витамины и свежесть ягод. Идеально для тостов, творога или как полезный десерт.

Тщательно вымойте и просушите на полотенце 1 кг спелой малины. В широкой керамической миске аккуратно соедините ягоды с 1,2 кг сахара. Легко проминайте деревянной ложкой, добиваясь появления сока, но оставляя ягоды целыми — текстура важна!

Возьмите 1 веточку свежего розмарина и 3–4 листика фиолетового базилика. Не режьте, а разотрите пальцами — так эфирные масла раскроются ярче! Добавьте к малине. Осторожно перемешайте. Накройте миску льняной салфеткой и оставьте на 4 часа в прохладе (не в тепле!), изредка помешивая. Сахар растворится, создав сироп, а травы отдадут аромат.

Чистые стерильные банки прогрейте в духовке. Чистым ковшом перелейте смесь в банки, заполняя доверху. Сбрызните поверхность каждой порции 1 ч. л. лимонного сока — это дополнительная защита вместо сахарной пробки. Герметично закройте стерильными крышками. Храните только в холоде (холодильник, погреб).

Используйте безупречно свежие ягоды и травы. Холодный метод хранения обязателен!