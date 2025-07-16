Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 10:05

Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа

Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа Малиновый сироп без варки: эксклюзивный рецепт от шефа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный рецепт джема без варки удивит вас ярким вкусом и нотками розмарина, сохраняя все витамины и свежесть ягод. Идеально для тостов, творога или как полезный десерт.

Тщательно вымойте и просушите на полотенце 1 кг спелой малины. В широкой керамической миске аккуратно соедините ягоды с 1,2 кг сахара. Легко проминайте деревянной ложкой, добиваясь появления сока, но оставляя ягоды целыми — текстура важна!

Возьмите 1 веточку свежего розмарина и 3–4 листика фиолетового базилика. Не режьте, а разотрите пальцами — так эфирные масла раскроются ярче! Добавьте к малине. Осторожно перемешайте. Накройте миску льняной салфеткой и оставьте на 4 часа в прохладе (не в тепле!), изредка помешивая. Сахар растворится, создав сироп, а травы отдадут аромат.

Чистые стерильные банки прогрейте в духовке. Чистым ковшом перелейте смесь в банки, заполняя доверху. Сбрызните поверхность каждой порции 1 ч. л. лимонного сока — это дополнительная защита вместо сахарной пробки. Герметично закройте стерильными крышками. Храните только в холоде (холодильник, погреб).

Используйте безупречно свежие ягоды и травы. Холодный метод хранения обязателен!

рецепты
домашние заготовки
малина
варенье
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянку приговорили к 14 годам колонии за поджог военкомата
Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом
Песков раскрыл реакцию Кремля на тему поставок дальнобойного оружия Киеву
«Это бизнес»: Песков раскрыл, прекратит ли Запад военные поставки ВСУ
В Госдуме раскрыли, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа
Пашинян раскрыл будущее «Электросетей Армении»
«Бросили на убой»: новейшему подразделению ВСУ предрекли незавидную судьбу
Ресторатор высказался о российском аналоге оценки Мишлен
Генерал раскрыл особенность роботизированного спецподразделения ВСУ
Двое рабочих погибли от отравления канализационными газами
Песков: Россия призывает надавить на Киев для прямых переговоров с Москвой
Песков объяснил, в чем европейцы проявили себя более всего
Песков заявил, что новый разговор Путина и Трампа пока не планируется
Надувной матрас взорвался и выбил стекла в квартире
Песков раскрыл, на что Европа тратит несметные деньги
Режиссер Олейников рассказал, что не успел сделать с Морозом при жизни
В России появится «русский Мишлен»
В Кремле напомнили о ядерной доктрине России
Третья европейская страна отказалась закупать оружие для ВСУ
Вдова Исакова и дочь прятали глаза под очками: фото с прощания с Морозом
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.