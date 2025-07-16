Запрещенный прием для малины: попробуйте этот рецепт!

Этот рецепт сиропа без прямого кипячения нежных ягод позволит вам зимой ощутить вкус лета в чистом виде.

Используйте только спелую, сухую малину (1 кг), бережно перебранную (без мытья!). Приготовьте очень крепкий сироп: соедините сахар (1,5 кг) и минимальное количество воды (200 мл), прогрейте до полного растворения, прокипятите 7 минут, активно снимая пену. В эмалированном тазу раздавите ягоды деревянным пестиком частично, оставляя часть целой. Осторожно влейте обжигающе горячий сироп поверх малины, не перемешивая сразу. Накройте марлей, дайте настояться 4–5 часов в прохладе — произойдет мацерация: сахар вытянет сок, а сироп остынет, пропитывая ягоды. Для идеальной прозрачности: процедите настой сначала через крупное сито, отжав мякоть, затем повторно через 4 слоя марли или льняную салфетку, почти не нажимая. Только теперь доведите чистый малиновый сок-сироп до кипения, уварите 12–15 минут на малом огне до легкого «жемчужного» состояния, снимая пену. Стерилизуйте банки паром. Мгновенно разливайте по стерильным банкам, герметично укупоривайте. Переверните, утеплите на сутки. Храните в темноте.