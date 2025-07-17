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17 июля 2025 в 09:11

Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий

Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий Готовим малиновый сироп дома: старинный рецепт с Карпатских предгорий Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru узнал у словаков секрет приготовления самого вкусного малинового сиропа. Делается он просто, а результат вас приятно удивит! Все подробности — в материале.

Ингредиенты: 1 кг дикой лесной малины (можно садовую), 650 г тростникового сахара (классический вариант), 1/2 ванильного стручка (секретный ингредиент), 5 мл лимонного фреша + щепотка цедры.

Деревянным пестиком аккуратно раздавить ягоды в миске и выдержать 4 часа под тканевой салфеткой. По рецепту малинового сиропа сладкое блюдо готовится в медном тазу. Варим смесь до первых пузырьков, не кипятим. Добавляем ваниль за 2 минуты до готовности, чтобы усилить вкус ягод.

Хранить домашний малиновый сироп в темных бутылках с пробковой закупоркой. Можно добавлять в травяные чаи — вкус потрясающий!

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Алина Ясинская
А. Ясинская
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