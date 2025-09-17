Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:29

Секрет обильного урожая малины раскрыт: простая сентябрьская подкормка защитит кусты от морозов и даст крупные ягоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь — решающий месяц для садоводов и огородников. В это время не только собирают урожай, но и заботятся о растениях, готовя их к зиме. Особого внимания заслуживает малина: именно сейчас закладывается основа будущего плодоношения.

Чтобы в следующем сезоне ягоды были крупными, сочными и сладкими, важно провести осеннюю подкормку. В этот период малине особенно нужны калий, кальций и фосфор. Эти элементы отвечают за вкус, плотность и сахаристость ягод, а также делают кусты более устойчивыми к заморозкам.

Простая подкормка для малины

Вам понадобится:

  • 1 стакан просеянной древесной золы;
  • 10 литров воды.

Приготовление: залейте золу тёплой водой, тщательно перемешайте и оставьте на сутки для настаивания. За это время полезные вещества полностью высвободятся. Под каждый куст малины достаточно 5–10 литров готового раствора.

Дополнительный уход в сентябре

Не забывайте про полив. Осенью малина должна получать достаточное количество влаги, особенно в засушливую погоду. Своевременный полив и подкормка помогут кустам перезимовать и дадут обильный урожай в следующем году.

Ранее сообщалось, что избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

урожай
малина
осень
сентябрь
Валерия Мартынович
В. Мартынович
