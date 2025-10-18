Закуска, которая украсит любой стол: маринованная хрустящая капуста со свеклой и морковью

Эта маринованная капуста со свеклой и морковью украсит любой стол! Закуска хороша тем, что сохраняет хрусткость и все витамины, красиво выглядит и долго хранится. Вкус получается сбалансированным — нежная сладость свеклы и моркови сочетается с пикантной кислинкой, а чеснок добавляет легкую остроту.

Вам понадобится: 1 большой вилок капусты (2–3 кг), 1 свекла, 2 моркови, 5–6 зубчиков чеснока. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу и морковь — тонкими пластинами. Уложите овощи слоями в эмалированную или стеклянную посуду. Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 200 г сахара, 2 ст. л. соли, добавьте 200 мл растительного масла и 200 мл 9% уксуса. Горячим маринадом залейте овощи, поставьте под гнет на 2–3 дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.

Эта хрустящая капуста идеальна как самостоятельная закуска или гарнир к мясу, картошке и кашам.

