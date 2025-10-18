Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 11:15

Закуска, которая украсит любой стол: маринованная хрустящая капуста со свеклой и морковью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта маринованная капуста со свеклой и морковью украсит любой стол! Закуска хороша тем, что сохраняет хрусткость и все витамины, красиво выглядит и долго хранится. Вкус получается сбалансированным — нежная сладость свеклы и моркови сочетается с пикантной кислинкой, а чеснок добавляет легкую остроту.

Вам понадобится: 1 большой вилок капусты (2–3 кг), 1 свекла, 2 моркови, 5–6 зубчиков чеснока. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу и морковь — тонкими пластинами. Уложите овощи слоями в эмалированную или стеклянную посуду. Для маринада вскипятите 1,5 л воды с 200 г сахара, 2 ст. л. соли, добавьте 200 мл растительного масла и 200 мл 9% уксуса. Горячим маринадом залейте овощи, поставьте под гнет на 2–3 дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.

Эта хрустящая капуста идеальна как самостоятельная закуска или гарнир к мясу, картошке и кашам.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту, которая не прокиснет и будет храниться до весны.

Читайте также
Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет
Общество
Ее называют пелюсткой или барби-капустой: маринуем розовую капусту по самому простому рецепту. Он не подведет
Домашнее рагу: мешаю капусту с беконом и получаю обалденный вкус — простой рецепт вкуснейшего блюда
Общество
Домашнее рагу: мешаю капусту с беконом и получаю обалденный вкус — простой рецепт вкуснейшего блюда
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Общество
С мясом по-французски слишком много заморочек. Моя запеканка с фаршем и картошкой в разы проще и вкуснее
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Морковь по-болгарски с горячим маринадом: обалденные баночки на зиму без стерилизации
Общество
Морковь по-болгарски с горячим маринадом: обалденные баночки на зиму без стерилизации
капуста
рецепты
домашние заготовки
салаты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили склад и тренировочную базу ВСУ
Работа в Ростове: шпаргалка по регистрации на бирже труда
Зеленский вернулся из США «с пустыми руками»
Волонтеры обвинили мэра в попытке выгнать сотни собак из приюта
Депутат показал последствия игры в Angry Birds в VR
Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи
Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена
В Минобороны раскрыли, сколько авиабомб сбили за сутки в зоне СВО
Россия стала главным поставщиком нафты для Венесуэлы
В Госдуме рассказали, от кого зависит судьба Зеленского
Еще одно село освобождено российскими бойцами в ДНР
Бабье лето вернется в конце октября? Прогноз погоды в Москве на неделю
В НХЛ рассказали о праздновании в честь 900-й шайбы Овечкина
Наступление ВС РФ на Харьков 18 октября: десятки трупов, падение Купянска
Королевская семья Британии: последние новости, за что высмеяли Меган Маркл
Россиянин кулаками «наказал» мать из-за громкого звука телевизора
Сестра колумбийского наемника рассказала о пропавшем на Украине брате
Гороскоп на неделю с 20 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Трампу не удалось «угомонить» Зеленского в одном вопросе
Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.