Рубиновое счастье: компот из малины на зиму с апельсином — прячьте надежно

Рубиновое счастье: компот из малины на зиму с апельсином — прячьте надежно

Рубиновое счастье: компот из малины на зиму с апельсином — прячьте надежно

Компот из малины с апельсиновыми дольками станет вашим любимым зимним напитком. Освежающий цитрус добавит кислинку сладкой ягоде. Рецепт уже на NEWS.ru!

Пропорции на трехлитровую банку: спелая малина — 350 г, апельсин — 4 тонких ломтика (с цедрой), сахарный песок — 150 г, лимонная кислота — 1/4 ч. л.

Компот из малины на зиму готовится так: сначала промываем банку содой, стерилизуем паром 7 минут. На дно выкладываем цельные ягодки и цитрусовые слайсы. В отдельной кастрюле растворяем сахар в 2,5 л кипящей воды. Заливаем содержимое банки горячим сиропом, накрываем прокипяченной крышкой. Потом закатываем и переворачиваем, укутывая в плед.

Для пикантности можно добавить звездочку бадьяна. Храните в кладовой или сухом погребе. Рецепт компота из малины очень прост!