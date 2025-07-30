Врачи открыли уникальную группу крови В Индии медики нашли у пациентки из округа Колар неизвестную группу крови

Медики в штате Карнатака на юге Индии обнаружили у 38-летней пациентки неизвестный антиген группы крови, который до сих пор не встречался ни у кого в мире, сообщает The New Indian Express. По информации газеты, неожиданное открытие было сделано при подготовке жительницы округа Колар к операции на сердце.

Используя передовые серологические методы, наша команда обнаружила, что ее кровь была «панреактивной», несовместимой со всеми тестовыми образцами, — рассказал хирург Анкит Матур.

Больница передала образцы крови пациентки в Международную референтную лабораторию групп крови в Великобритании и в Центр крови в Бангалоре. Ученые проводили молекулярные исследования в течение 10 месяцев, после чего подтвердили открытие неизвестного антигена группы крови, который получил официальное название CRIB.

Ранее в Уфе медики провели сложнейшую операцию по удалению большой опухоли головного мозга у 75-летней пациентки с применением инновационных технологий. Вмешательство выполнялось с использованием системы интраоперационного нейромониторинга, позволяющей в режиме реального времени контролировать состояние центральной нервной системы.