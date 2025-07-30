Хирурги спасли пенсионерку с огромной опухолью мозга В Уфе хирурги удалили большую опухоль мозга у 75-летней пенсионерки

В онкодиспансере Уфы провели сложнейшую операцию по удалению большой опухоли головного мозга у 75-летней пациентки с применением инновационных технологий, написал в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, вмешательство выполнялось с использованием системы интраоперационного нейромониторинга, позволяющей в режиме реального времени контролировать состояние центральной нервной системы и проводить электрофизиологические тесты.

В отделении нейроонкологии Республиканского онкодиспансера впервые применена система интраоперационного нейромониторинга. Эта передовая технология использовалась во время сложной операции на головном мозге, — написал он.

Новообразование размером 6×6 см располагалось в глубинных структурах мозга, где любое хирургическое вмешательство сопряжено с высоким риском повреждения нейронных связей и последующими нарушениями речи, двигательных функций или чувствительности, пояснил чиновник. Он подчеркнул, что операция прошла успешно благодаря мастерской работе хирургов.

Ранее стало известно, что сильное землетрясение застало врачей в Камчатском онкологическом диспансере прямо во время операции. Несмотря на опасность, медики сохранили спокойствие и до конца оставались рядом с пациентом.