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30 июля 2025 в 14:16

МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины

МИД КНР: в политике энергетической безопасности Пекин следует своим интересам

Го Цзякунь Го Цзякунь Фото: mfa.gov.cn

При формировании энергетической стратегии Китай будет руководствоваться своими интересами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он ответил на заявления американской стороны о возможных дополнительных пошлинах в случае продолжения закупок российских энергоресурсов, сообщает ТАСС.

Китай будет принимать надлежащие меры по обеспечению энергетической безопасности, основанные на собственных национальных интересах, — сказал Го Цзякунь.

Ранее стало известно, что Китай и Соединенные Штаты пришли к соглашению о продлении действующих тарифных послаблений на трехмесячный срок. Данное решение стало итогом двухдневных переговоров в шведской столице, в которых участвовали высокопоставленные представители обеих держав.

Однако еще 14 июля президент США Дональд Трамп поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители. В последней беседе с журналистами он указал, что у РФ есть всего 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине.

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