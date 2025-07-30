МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины

При формировании энергетической стратегии Китай будет руководствоваться своими интересами, заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь. Так он ответил на заявления американской стороны о возможных дополнительных пошлинах в случае продолжения закупок российских энергоресурсов, сообщает ТАСС.

Китай будет принимать надлежащие меры по обеспечению энергетической безопасности, основанные на собственных национальных интересах, — сказал Го Цзякунь.

Ранее стало известно, что Китай и Соединенные Штаты пришли к соглашению о продлении действующих тарифных послаблений на трехмесячный срок. Данное решение стало итогом двухдневных переговоров в шведской столице, в которых участвовали высокопоставленные представители обеих держав.

Однако еще 14 июля президент США Дональд Трамп поставил Москве ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, газ и другие энергоносители. В последней беседе с журналистами он указал, что у РФ есть всего 10 дней на то, чтобы достичь соглашения по прекращению огня на Украине.