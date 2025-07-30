Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 14:12

Захарова раскрыла планы СБУ в вопросе отношений Москвы и Баку

Захарова: СБУ намерена использовать противоречия между Россией и Азербайджаном

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Служба безопасности Украины намерена использовать существующие противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь национальную вражду между странами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Спецслужбы Украины собираются задействовать российских перебежчиков, чтобы те осуществляли диверсии, подчеркнула она.

По словам дипломата, замысел заключается в том, чтобы организаторы провокаций смогли в дальнейшем обвинить в произошедшем Россию и распространить эту информацию в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве.

По имеющимся у нас данным, СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана, — рассказала Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
СБУ
Азербайджан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация раскрыла, повлияло ли землетрясение на авиасообщение на Камчатке
Рецепты домашних вин: вкусно и просто
4 мешка секс-игрушек: отчим годами домогался детей, заставил смотреть порно
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.