Захарова раскрыла планы СБУ в вопросе отношений Москвы и Баку Захарова: СБУ намерена использовать противоречия между Россией и Азербайджаном

Служба безопасности Украины намерена использовать существующие противоречия между Россией и Азербайджаном, чтобы разжечь национальную вражду между странами, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Спецслужбы Украины собираются задействовать российских перебежчиков, чтобы те осуществляли диверсии, подчеркнула она.

По словам дипломата, замысел заключается в том, чтобы организаторы провокаций смогли в дальнейшем обвинить в произошедшем Россию и распространить эту информацию в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве.

По имеющимся у нас данным, СБУ намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана, — рассказала Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что западные страны пытаются подчинить собственным интересам процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. По ее словам, в то время как Баку и Ереван стремятся к конструктивным решениям при содействии РФ, Турции и Ирана, западные игроки вмешиваются и подрывают принцип региональной самодостаточности.