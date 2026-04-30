30 апреля 2026 в 16:12

ФСБ раскрыла, как украинские спецслужбы вербуют людей

ФСБ: украинская разведка вербует россиян через интернет-сервисы для объявлений

Спецслужбы Украины используют интернет-сервисы объявлений о быстром заработке для вовлечения граждан России в террористическую деятельность, предупредили в ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что вербовка зачастую происходит под прикрытием детективной или коллекторской работы.

Спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о так называемых быстрых заработках для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность, — предупредили в ФСБ.

Ранее силовики задержали в Москве двоих жителей Московского региона, причастных к акциям устрашения против представителей власти. По данным ведомства, 28 апреля злоумышленники совершили вылазки по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. Следствие установило, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram.

До этого стало известно, что Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. По данным ведомства, при попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка пырнула знакомого ножом из-за спора о составе куртки
Фигуранты дела «Роснано» отвергли обвинения в злоупотреблениях
Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Лисовец назвал три вещи, которые должны быть в гардеробе модника
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

