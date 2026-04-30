ФСБ раскрыла, как украинские спецслужбы вербуют людей

Спецслужбы Украины используют интернет-сервисы объявлений о быстром заработке для вовлечения граждан России в террористическую деятельность, предупредили в ЦОС ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что вербовка зачастую происходит под прикрытием детективной или коллекторской работы.

Ранее силовики задержали в Москве двоих жителей Московского региона, причастных к акциям устрашения против представителей власти. По данным ведомства, 28 апреля злоумышленники совершили вылазки по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. Следствие установило, что задержанные были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram.

До этого стало известно, что Федеральная служба безопасности сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. По данным ведомства, при попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.