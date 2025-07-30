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30 июля 2025 в 14:24

Спасатели выступили против посещения нескольких территорий на Камчатке

Спасатели не рекомендуют посещать территории у Тихого океана на Камчатке

Авачинский залив на Камчатке Авачинский залив на Камчатке Фото: Guo Feizhou/XinHua/Global Look Press

Спасатели не рекомендуют гражданам посещать территории Камчатки, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. По данным ведомства, причина заключается в сильнейшем землетрясении, которое произошло в среду, 30 июля.

Спасатели крайне не рекомендуют в ближайшее время посещать территории, прилегающие к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно такие любимые места, как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное, прибрежная линия склона сопки Никольской, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что мощное землетрясение на Камчатке раскачало колокольню местного православного храма и «позвонило» в колокола. Очевидцы, которые засняли природную стихию в действии, начали молиться за кадром.

До этого в Сети появились кадры, снятые очевидцами, на которых можно увидеть момент мощного землетрясения на Камчатке, а также последствия стихийного бедствия. Одна из местных жительниц запечатлела раскачивающиеся цветы на подоконнике и автомобили, припаркованные у дома.

Камчатка
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