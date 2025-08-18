Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:57

«Проглотить горькую пилюлю»: в США дали прогноз о встрече с Зеленским

CNN: Зеленскому на встрече с Трампом придется принять территориальные уступки

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоят непростые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по территориальному вопросу, причем за кулисами уже сложилось понимание, что Киеву придется «проглотить горькую пилюлю», сообщает CNN со ссылкой на директора по центральноевропейским исследованиям Университета Южной Калифорнии Роберта Инглиша. По его словам, любые надежды Украины на возвращение Крыма и значительной части Донбасса оказались иллюзорными.

Трамп недвусмысленно дал понять, что ему придется смириться с тем, что утраченные территории в основном потеряны в долгосрочной перспективе, — рассказал эксперт.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск). Переговоры продлятся один час. Во встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.

