Российские войска превратили в пепел место запуска «Паляницы»

Российские войска поразили место подготовки к запуску БПЛА вместе со 100 беспилотниками UJ-22 и «Паляница», сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, вместе с тем были разгромлены центр подготовки операторов дронов, склады с топливом, пункты временной дислокации украинских войск и наемников, а также 16 единиц транспорта.

Уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и «Паляница» в месте подготовки к запуску, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что удары по вражеским объектам наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Атаки были произведены в 148 районах.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных дронов «Южной» группировки ВС России поразили пикап ВСУ и роботизированную платформу около Константиновки в ДНР. Военные отметили, что после уничтожения грузовиков противник предпринял попытку использования места для стоянки автомобильного транспорта. Пикап ВСУ обнаружили и оперативно уничтожили с помощью БПЛА.