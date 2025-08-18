Российская ПВО продемонстрировала ВСУ господство России в воздухе Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 141 дрон ВСУ

За последние 24 часа российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 141 украинский беспилотный аппарат, сообщили представители Министерства обороны РФ. Согласно официальным данным, также перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сообщили в МО РФ.

Ранее в Ставропольском крае силы ПВО и радиоэлектронной борьбы предотвратили ночную атаку беспилотников на промышленные объекты Невинномысска. Инцидент не повлек человеческих жертв или серьезных разрушений. В результате падения дронов произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями МЧС.

До этого российские специалисты завершили разработку прототипа перспективного зенитного комплекса «Летучий голландец». Новая система ПВО создана на базе ЗРК «Панцирь» и отличается полным отсутствием экипажа, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Разработка бойцов отряда специального назначения «Кочевник» оснащена искусственным интеллектом и способна управляться дистанционно на расстоянии нескольких сотен километров.