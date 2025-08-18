«Тонкий намек»: военэксперт о целях Украины в планируемом теракте в Крыму Военэксперт Кнутов: Киев хотел вызвать политический резонанс терактом в Крыму

Главной целью предотвращенного теракта на Крымском мосту было стремление Украины вызвать политический резонанс и недовольство среди мирных граждан России, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, в случае реализации планируемая диверсия не повлияла бы на ход специальной военной операции.

Самое главное — это политический резонанс: «То, что вы требуете, чтобы мы признали Крым вашим, вот вам ответ: мы взорвем Крымский мост, и Крым все равно вашим не будет». Это такой намек. [С военной точки зрения, это] вообще не имеет никакого значения. Это только теракт против мирных людей, который должен вызвать политический резонанс, недовольство среди простых граждан, страх и давление на руководство страны, чтобы мы приняли меры на условиях Киева, — ответил Кнутов.

Также военэксперт отметил, что готовившаяся провокация повлекла бы большие потери среди мирного населения. По его словам, могли пострадать десятки людей.

Десятки людей могли бы погибнуть или пострадать, то есть быть ранеными, — добавил Кнутов.

Ранее силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.