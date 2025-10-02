Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье

Вызволенные из украинского плена российские военные и гражданские вернулись в страну, передает ТАСС. По данным агентства, на одном из аэродромов Московской области приземлился самолет, который привез их из Белоруссии.

Освобожденные в рамках обмена между Россией и Украиной сообщили, что чувствуют себя отлично. На родину вернулись 18 военнослужащих и 20 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся 2 октября из украинского плена российские военные сумели позвонить своим родным и близким. Один из солдат рассказал, что дома его ждет большая семья и беременная девушка.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что с Украины вернулись 185 военных, взамен переданы столько же пленных ВСУ. Россиян вывезли на территорию Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена, но переговорный процесс по этому поводу замедлился. Политик добавил, что украинская сторона хочет вернуть домой 1000 человек и составляет списки.