Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 23:22

Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье

Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье

Фото: МО РФ

Вызволенные из украинского плена российские военные и гражданские вернулись в страну, передает ТАСС. По данным агентства, на одном из аэродромов Московской области приземлился самолет, который привез их из Белоруссии.

Освобожденные в рамках обмена между Россией и Украиной сообщили, что чувствуют себя отлично. На родину вернулись 18 военнослужащих и 20 гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся 2 октября из украинского плена российские военные сумели позвонить своим родным и близким. Один из солдат рассказал, что дома его ждет большая семья и беременная девушка.

До этого Минобороны РФ проинформировало, что с Украины вернулись 185 военных, взамен переданы столько же пленных ВСУ. Россиян вывезли на территорию Белоруссии, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена, но переговорный процесс по этому поводу замедлился. Политик добавил, что украинская сторона хочет вернуть домой 1000 человек и составляет списки.

Россия
военнопленные
обмены
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT: украинские беспилотники попытались ударить по Сочи
Два южных города временно закрыли небо
Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне
Этот киш лорен вкуснее пиццы! Семья просит готовить каждый день
Борт с освобожденными из украинского плена бойцами ВС РФ сел в Подмосковье
Сколько миллилитров помещается в чайную ложку?
Путин иронично назвал себя «будущим главой ЦРУ»
«Ни фига»: Путин оценил возможность мирно жить с Западом после развала СССР
Десант — на куски, ракеты — в труху: Запад дорого заплатит за атаку на Крым
Путин сравнил Макрона со страшной исторической фигурой
«Что нам мешает?»: Путин не исключил зеркальный ответ на обстрелы ЗАЭС
«Русская традиция»: Путин оценил новую моду на кокошники
Путин высказался о продолжении переговоров с Трампом по Украине
«Работа идет слаженно»: Путин о создании зоны безопасности на Украине
Стала известна примерная дата визита Путина в Индию
«В пижамах кофе пили»: Путин рассказал об отношениях с Блэром
Путин оценил влияние высокой ключевой ставки на экономику России
Путин раскрыл, как поставки Tomahawk повлияют на ситуацию на поле боя
Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР
Развожаев сообщил важную деталь о топливе в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.