«Пошел по пути режима 2014 года»: боец MMA Рындовский о Зеленском Боец MMA Рындовский: у Зеленского был шанс все прекратить в первые дни СВО

У президента Украины Владимира Зеленского в первые и последующие дни специальной военной операции был шанс все прекратить, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский. По его словам, украинский лидер пошел «по пути режима, созданного в 2014 году».

В первые и последующие дни у Зеленского был шанс все прекратить. Были Стамбульские соглашения, но он пошел по пути режима, созданного в 2014 году. С таким подходом у Украины будущее под большим вопросом, — заявил Рындовский.

Ранее Рындовский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, как его пытали киевские силовики в марте 2022 года. Он отметил, что при задержании никаких обвинений выдвинуто не было. Рындовский считает, что был похищен украинскими силовиками из-за своей позиции. С начала СВО спортсмен говорил о том, что считает россиян и украинцев братскими народами. Рындовский рассказал, что народный депутат Украины Артем Дмитрук помог ему сбежать из страны.