03 октября 2025 в 00:05

Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в России

МВД: в Москве задержали разыскиваемого Интерполом за торговлю людьми иностранца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорту Внуково задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Подозреваемый депортирован из Турции и обвиняется в организации преступной группы, занимавшейся торговлей людьми, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В аэропорту Внуково имени А.Н. Туполева сотрудники НЦБ Интерпола МВД России, ГУ МВД России по Москве и транспортной полиции задержали депортированного из Турецкой Республики иностранца, — отмечено в сообщении.

Преступная деятельность задержанного относится к 2006–2008 годам. Он входил в состав транснациональной группировки, специализировавшейся на торговле людьми с целью изъятия органов для теневой трансплантологии. Преступники убеждали граждан России выезжать в Косово для проведения платных операций по изъятию почек.

В результате незаконных операций в частной клинике Приштины пострадавшим были причинены тяжкие телесные повреждения. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и торговле людьми.

Ранее сообщалось, что полиция Испании при содействии Интерпола сумела установить личность женщины, которую нашли погибшей 3 июля 2005 года в провинции Барселона. Она оказалась россиянкой.

иностранцы
Интерпол
розыск
задержания
