В Испании смогли установить личность погибшей 20 лет назад россиянки

Полиция Испании при содействии Интерпола сумела установить личность женщины, которую нашли погибшей 3 июля 2005 года в провинции Барселона, передает пресс-служба МВД страны. Там уточнили, что она оказалась россиянкой.

Тогда силовики обнаружили на ее теле признаки насильственной смерти, но дело оставалось нераскрытым почти 20 лет. Однако сейчас было проведено «исследование и сопоставление» отпечатков пальцев при содействии турецких властей, в результате удалось подтвердить личность погибшей. На момент смерти девушке был 31 год. Указано, что российские власти подтвердили эти данные.

