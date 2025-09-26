Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 00:43

В Испании смогли установить личность погибшей 20 лет назад россиянки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Испании при содействии Интерпола сумела установить личность женщины, которую нашли погибшей 3 июля 2005 года в провинции Барселона, передает пресс-служба МВД страны. Там уточнили, что она оказалась россиянкой.

Тогда силовики обнаружили на ее теле признаки насильственной смерти, но дело оставалось нераскрытым почти 20 лет. Однако сейчас было проведено «исследование и сопоставление» отпечатков пальцев при содействии турецких властей, в результате удалось подтвердить личность погибшей. На момент смерти девушке был 31 год. Указано, что российские власти подтвердили эти данные.

Ранее стало известно, что при падении дерева в Дербенте погибла туристка из Йошкар-Олы Елена Краснова, о чем рассказал глава города Ханлар Пашабеков. Он выразил соболезнования ее родственникам. Пашабеков добавил, что две другие женщины, которые пострадали в ходе ЧП, приехали в Дербент из Москвы.

Тем временем в Индонезии сотрудник отеля Bumi Aditya и его бывший коллега расправились с туристкой, приехавшей из Испании. Преступники украли у женщины €155 (14,6 тысячи рублей), паспорт и телефон. Испанку спрятали в складском помещении гостиницы, где тело оставалось четыре дня. После этого останки перевезли на пляж, где позже их удалось обнаружить.

