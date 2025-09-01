День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:16

Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле

Cronica Balear: в Индонезии сотрудник отеля Bumi Aditya убил испанскую туристку

В Индонезии сотрудник отеля Bumi Aditya расправился с туристкой, приехавшей из Испании, передает Cronica Balear. После этого он спрятал ее тело в складском помещении.

Индонезийская полиция сообщила, что работник отеля и его бывший коллега вступили в сговор и убили 70-летнюю Матильду Муньос в номере. Преступники украли у женщины €155 (14,6 тысячи рублей), ее паспорт и телефон. Испанку спрятали в складском помещении гостиницы, где тело оставалось четыре дня. После этого останки перевезли на пляж, где позже их удалось обнаружить.

По данным издания, один из мужчин признался в преступлении. Однако в его словах есть неточности. В Bumi Aditya он был сотрудником на момент исчезновения туристки 1 июля. Однако, по словам работников гостиницы, они видели женщину в последний раз 2 июля.

Родственники жертвы считают, что в этом деле замешаны более двух человек.

Ранее в Санкт-Петербурге 52-летний мужчина с психическими отклонениями стал подозреваемым в убийстве своей 85-летней тети. Сообщается, что женщину избили и задушили подушкой.

