01 сентября 2025 в 11:59

Петербуржец расправился с пожилой родственницей при помощи подушки

В Петербурге племянник подушкой задушил 85-летнюю тетю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Племянник задушил свою 85-летнюю тетю подушкой, сообщает 78.ru. Инцидент произошел в квартире на Днепропетровской улице.

В полицию поступило обращение о том, что в доме № 6 мужчина с психическими отклонениями удерживает пожилую женщину и не выпускает ее. Соседи заподозрили неладное и сообщили правоохранителям, что пенсионерка может находиться в опасности. Прибывшие полицейские открыли квартиру и обнаружили тело 85-летней хозяйки с явными признаками насильственной смерти.

Сообщается, что женщину избили и задушили подушкой. Под подозрение попал ее 52-летний племянник, который проживает вместе с погибшей. Мужчина нигде не работает и стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Москве на улице Нижняя Масловка мужчина с ножом напал на бывшую супругу и ее нынешнего мужа. Женщина скончалась на месте от множественных ранений, а ее муж был доставлен в больницу. Сам подозреваемый причинил себе телесные повреждения, его задержали и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Санкт-Петербург
убийства
жертвы
преступления
