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03 августа 2025 в 18:17

Стала известна личность погибшей при падении дерева в Дербенте

При падении дерева в Дербенте погибла туристка из Йошкар-Олы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При падении дерева в Дербенте погибла туристка из Йошкар-Олы Елена Краснова, сообщил глава города Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования ее родственникам. Пашабеков добавил, что две другие женщины, которые пострадали в ходе ЧП, приехали в Дербент из Москвы.

От имени администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Елены Красновой, жительницы города Йошкар-Олы, — написал Пашабеков.

Глава Дербента отметил, что причиной случившегося стал сильный ветер в городе. Он указал на то, что в районе Джума-мечети, где произошел инцидент, проверят все зеленые насаждения. Последний раз обрезку деревьев проводили в 2023 году, сообщил Пашабеков.

Ранее в санатории «Москва» города-курорта Кисловодска завершили спасательные работы на месте обвала скальной породы. Как сообщил мэр города Евгений Моисеев, под завалами пострадавших не обнаружено.

До этого спасатели не нашли людей под завалами офисного здания в Екатеринбурге. В городе произошло частичное обрушение строения на улице Мартовской, 8, специалисты обследовали поврежденные конструкции.

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