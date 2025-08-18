Экс-футболист сборной России назвал две главные проблемы «Динамо» в РПЛ

Неудачи московского «Динамо» на старте сезона Российской премьер-лиги связаны с плохой физической подготовкой и игрой в обороне, заявил NEWS.ru экс-нападающий бело-голубых и сборной РФ Дмитрий Булыкин. По его мнению, нападающие команды также плохо реализуют голевые моменты.

Игроков подводит реализация моментов. Но основная проблема — физическая подготовка и игра в защите, — сказал Булыкин.

В воскресенье «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:3. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.