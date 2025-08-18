Экс-тренер «Динамо» объяснил провал Карпина на старте РПЛ Экс-тренер «Динамо» Силкин: Карпин пока не может найти понимание с игроками

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин связал неудачи команды на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с длинным адаптационным периодом с приходом Валерия Карпина. В беседе с NEWS.ru он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.

У «Динамо» затянулся адаптационный период. Карпину пока не удается найти взаимопонимание с футболистами. Любому тренеру надо дать время поработать, чтобы он успел поошибаться, — заявил Силкин.

В воскресенье, 17 августа, «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), потерпев поражение со счетом 1:3. Это уже пятое подряд поражение бело-голубых в противостоянии с армейцами.

Последняя победа «Динамо» над ЦСКА датируется ноябрем 2023 года, когда счет был 3:2. В сезоне-2024/25 команды встретились четыре раза: в чемпионате России «Динамо» проиграло дважды (1:2 и 1:3), в Фонбет Кубке России — с минимальным счетом 1:2, а также зафиксирована безголевая ничья.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.