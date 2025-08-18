«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина

Главному тренеру московского «Динамо» Валерию Карпину нужно дать время поработать, он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления, заявил NEWS.ru экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов.

Любому тренеру надо дать поработать. Карпин пришел в «Динамо» из провинциальной команды, хоть он и тренер сборной России. «Ростов» — это не «Динамо». Здесь сразу нужен результат. Ты находишься под большим прицелом. Раз приняли решение назначить Карпина, нужно дать время. Снимать — это самое простое, — сказал Силкин.

Ранее Силкин связал неудачи команды на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.

В воскресенье «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:3. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.