18 августа 2025 в 13:44

В ГД объяснили, зачем лидеры ЕС едут на встречу Зеленского и Трампа

Депутат Белик заявил, что лидеры ЕС беспокоятся о процессе мирных переговоров

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Европейские лидеры хотят присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, поскольку они встревожены, заявил RT депутат Госдумы Дмитрий Белик. Европейцев беспокоят условия, которые по результатам саммита на Аляске Трамп предложит Зеленскому.

Представителей «партии войны», выступающих за продолжение конфликта, беспокоят условия, которые будут озвучены главе киевского режима. Они будут оказывать давление на Зеленского и попытаются убедить Трампа повернуть в нужное им русло в вопросе мирного урегулирования, — высказался Белик.

По мнению парламентария, европейцы хотят вносить коррективы в процесс мирных переговоров, основываясь на антироссийской повестке. Он также предположил, что на встрече Зеленский будет больше слушать, чем говорить. Трамп попытается четко и ясно обозначить ему условия окончания конфликта.

Ранее политолог Аслан Рубаев заявил, что Трамп не считает Зеленского политиком и не заморачивается о встрече с ним. К президенту России Владимиру Путину лидер Штатов, напротив, относится с большим уважением.

