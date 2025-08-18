Политолог раскрыл, насколько Трампу важна встреча с Зеленским Политолог Рубаев заявил, что Трамп несерьезно относится к встрече с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не считает лидера Украины Владимира Зеленского политиком и не заморачивается о встрече с ним, заявил RT политолог Аслан Рубаев. К президенту России Владимиру Путину лидер Штатов напротив относится с большим уважением.

Мы видели отношение Трампа к Зеленскому, и надо сказать, что отношение Трампа к Украине, оно очень плохое. Трамп не знает Украину, он и не хочет ее узнавать. В принципе, его этот вопрос не интересует. Для Трампа Украина — это лишь очередной кейс, решив который он может выйти на получение Нобелевской премии, — высказался Рубаев.

Эксперт добавил, что Россия обладает серьезным геополитическим статусом, и Трамп это понимает. Встреча республиканца с Путиным в Аляске в очередной подчеркнула уважительное отношение американской стороны к российской.

Встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнется 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 мск). Переговоры продлятся один час. Во встрече примут участие генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб.