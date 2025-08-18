Путин отправил подарок жителю Аляски: о таком мечтает даже Брэд Питт

Президент России Владимир Путин через дипломатов передал жителю Аляски Марку Уоррену эксклюзивный подарок. Какой сюрприз он ему сделал и почему ему позавидовал бы даже актер Брэд Питт?

Что Путин подарил жителю Аляски

Путин отправил Уоррену, который ездил по Анкориджу на мотоцикле «Урал», новый мотоцикл, рассказал советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев.

Уоррен из-за антироссийских санкций не мог найти запчасти для своего старого мотоцикла. Жителя Аляски нашли российские дипломаты и подарили ему новый «Урал», пояснил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

«Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил Леденев, его слова приводит телевещатель.

Уоррен поблагодарил за подарок и отметил, что новый мотоцикл лучше старого.

«Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. <...> Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе», — поделился впечатлениями житель Аляски.

Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России и его американского коллеги Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась 2 часа 45 минут.

Сообщается, что Путин сделал подарок и Трампу — книгу, в которой содержится петиция от тысячи украинских военнопленных, адресованная украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Пан президент! К вам обращаются военнопленные граждане Украины, давно готовые к обмену, но по какой-то только вам известной причине вычеркнутые из обменных списков. <...> Вы говорите, что надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших», — говорится в петиции.

Брэд Питт Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Почему подарку Путина позавидовал бы Брэд Питт

Об «Урале» когда-то мечтал актер Брэд Питт — и приобрел целых два таких мотоцикла.

Один находился у Питта дома в Калифорнии, а другой — в Австрии, где у голливудской звезды тоже есть недвижимость. Они различаются по комплектации, потому что условия сертификации в Европе и США разные, рассказал директор Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Владимир Курмачев.

«Еще наши мотоциклы есть у Юэна Макгрегора — актера, известного по „Звездным войнам“ и еще множеству популярных фильмов. У него „соло“ и мотоцикл с коляской. Актер — известный любитель мотоциклов, поэтому и „Урал“ у него есть», — сообщил Курмачев.

Подаренный Путиным жителю Аляски «Урал» аналогичен мотоциклу, который ИМЗ ранее изготовил для Питта, отметил генеральный директор представительства завода в Москве Денис Кузнецов.

По состоянию на 2020 год у завода было три крупных дистрибьютора: в США (продажи в США и Канаде), Австрии (продажи в Европе и ЮАР) и Японии (продажи в Японии, Южной Корее, Новой Зеландии, на Филиппинах и в странах Персидского залива). Дилеры на тот момент были почти по всему миру.

Журналистка американского агентства Bloomberg Ханна Эллиот, которая тоже владеет мотоциклом «Урал», объяснила, почему он популярен в США.

«Улыбки, пальцы вверх и масса вопросов об устройстве этой машины. Да, мотоцикл с коляской не способен разогнаться быстрее, чем 110 км в час, и не слишком плавно вписывается в повороты, но зато в него можно посадить собаку или бабушку», — пояснила журналистка.

Штаб-квартира Ural в США расположена в бизнес-парке неподалеку от Сиэтла. Брутальные российские мотоциклы в 2017 году продавали по цене от $13 тыс. до $16 тыс.

