Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:43

Фото подаренной Путиным Трампу книги на Аляске утекло в Сеть

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

В Сети появилось фото книги, подаренной президентом России Владимировым Путиным главе США Дональду Трампу во время встречи на Аляске, опубликованное RT. В книге содержится петиция от тысячи украинских военнопленных, адресованная украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Пан президент! К вам обращаются военнопленные граждане Украины, давно готовые к обмену, но по какой-то только вам известной причине вычеркнутые из обменных списков. <...> Вы говорите, что надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших, — говорится в петиции.

Ранее журналисты испанского издания El Pais отметили, что президент США не проявлял такого уровня уважения ни к одному мировому лидеру, кроме коллеги из России. По словам авторов материала, отношение Трампа к иностранным политикам можно оценивать по тому, насколько почтительно он себя ведет.

Кроме того, аргентинский эксперт по международным вопросам Кристиан Ламеса заявил, что итоги переговоров Путина и Трампа в Анкоридже показывают наличие взаимопонимания между лидерами. По его словам, высказывания президентов после встречи дают основания говорить о перспективах достижения договоренностей в разных сферах.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
переговоры
саммиты
Аляска
книги
