Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:33

На Западе заметили один нюанс в отношении Трампа к Путину

El Pais: Трамп не проявлял столько уважения ни к кому другому, как к Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Ни к одному мировому лидеру глава Белого дома Дональд Трамп не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину, заявили журналисты El Pais. Издание подчеркивает, что отношение американского лидера к зарубежным политикам можно измерить степенью оказываемого им почтения.

Ни к одному другому лидеру он (Трамп. — NEWS.ru) не проявлял столько почтительности во время сроков своих полномочий, как к российскому [президенту Владимиру Путину], — высказались журналисты.

Ранее американский президент заявил, что переговоры между Россией и США на Аляске прошли «замечательно и крайне успешно». Он также отметил положительный характер телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом европейских руководителей.

Кроме того, политолог, историк и член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов отметил, что главным результатом переговоров Путина и Трампа стало возобновление российско-американского диалога после продолжительного перерыва. По его словам, саммит также опроверг представления об изоляции России.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Россия
США
переговоры
