Губерниев посоветовал Карпину послушать футбольных экспертов «Матч ТВ»

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину прислушаться к футбольным экспертам, которых специалист в свое время критиковал. В беседе с «Чемпионатом» он пожелал наставнику поскорее преодолеть кризис в «Динамо».

Может быть, стоило к экспертам «Матч ТВ» прислушаться? Очевидно, что старт сезона неудачный, команду лихорадит. Остается только пожелать Карпину удачи при выходе из кризиса и делать погромче телевизор, когда я как авторитетный футбольный обозреватель приглашаю его любимых экспертов на разговор о футболе. Мы каждый раз даем серию ценных советов, — сказал Губерниев.

В воскресенье «Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура РПЛ со счетом 1:3. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» с пятью очками занимает 12-е место. ЦСКА с 11 очками располагается на второй позиции.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо» в отличие от «Ростова» сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.