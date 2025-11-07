Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:04

В Грузии назвали единственную мирную сверхдержаву

Премьер Грузии Кобахидзе назвал Китай единственной мирной сверхдержавой

Ираклий Кобахидз Ираклий Кобахидз Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

КНР можно назвать единственной мирной сверхдержавой, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World. По его словам, Тбилиси заинтересован в том, чтобы укреплять сотрудничество с Пекином.

О Китае я должен сказать, что сейчас это единственная мирная сверхдержава в мире политики. Поэтому у нас общие ценности, мы разделяем общие ценности. Поэтому для нас особенно ценно углублять сотрудничество с Китаем, — заявил премьер.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия активно развивает международные связи. По его словам, соглашения с Китаем о свободной торговле и безвизовом режиме способствуют укреплению экономики и политических позиций страны.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. жителей Грузии подписали петицию с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Авторы инициативы предлагают ограничить срок их пребывания в стране тремя месяцами. По словам главы организации «Международная прозрачность — Грузия» Еки Гигаури, только за март–июнь было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год.

Пекин
Грузия
Китай
Ираклий Кобахидзе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярском крае пропал охотник
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.