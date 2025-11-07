В Грузии назвали единственную мирную сверхдержаву

КНР можно назвать единственной мирной сверхдержавой, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World. По его словам, Тбилиси заинтересован в том, чтобы укреплять сотрудничество с Пекином.

О Китае я должен сказать, что сейчас это единственная мирная сверхдержава в мире политики. Поэтому у нас общие ценности, мы разделяем общие ценности. Поэтому для нас особенно ценно углублять сотрудничество с Китаем, — заявил премьер.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия активно развивает международные связи. По его словам, соглашения с Китаем о свободной торговле и безвизовом режиме способствуют укреплению экономики и политических позиций страны.

Ранее сообщалось, что более 13 тыс. жителей Грузии подписали петицию с требованием ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии. Авторы инициативы предлагают ограничить срок их пребывания в стране тремя месяцами. По словам главы организации «Международная прозрачность — Грузия» Еки Гигаури, только за март–июнь было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в семь раз больше, чем за весь прошлый год.