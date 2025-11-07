Раскрыто, что грозит Сырскому в случае присвоения военного бюджета Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку даже если факт использования средств военного бюджета страны не подтвердится, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, главкома обвинят во всех неудачах на фронте.

На Сырского рано или поздно будут повешены все провалы на фронте. Официальной причиной его отставки могут назвать что угодно — взятие денег из бюджета, покупка билета в бизнес-класс вместо эконома. Сырский изначально занимал эту должность, зная, что рано или поздно он станет козлом отпущения. Как только встанет вопрос об отстранении Зеленского, он начнет сливать всех, попытается повесить на них свои неудачи. Это предагония режима, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что украинские власти годами практиковали масштабные хищения средств. По мнению экс-депутата Рады, обвинения в адрес главкома ВСУ являются лишь формальным поводом в сложившейся политической ситуации.

Я бы не стал заострять внимание на ситуации, что Сырский взял деньги. [Власти Украины] годами воровали миллионы, если не миллиарды, на крови простых украинцев. Поэтому это просто повод, а реальную причину мы все понимаем, — резюмировал Марков.

Ранее сообщалось, что Сырский взял средства, выделенные на нужды ВСУ, для оплаты курса лечения и реабилитации своего тяжелобольного 86-летнего отца в России. Счета в клиниках составили более 5 млн рублей. При этом ранее главком ВСУ жаловался на плохое обеспечение украинской армии.