Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским Филиппо: Трамп признал Крым российским при обращении к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп признал Крым российским, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. По его словам, американский лидер таким образом давит на украинского лидера Владимира Зеленского и приехавших вместе с ним в Вашингтон европейских лидеров.

За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек, держащих его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России, — написал Филиппо.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно» через официальный отказ от Крыма. Глава Белого дома добавил, что украинскому лидеру также достаточно дать согласие на невступление Украины в НАТО.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.