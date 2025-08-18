Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 14:52

На Украине пожаловались на сокращение срока жизни «Бабы-Яги»

Военный ВСУ Карпюк: украинские дроны «Баба-Яга» теперь живут всего 10-15 вылетов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Срок эксплуатации украинских тяжелых дронов «Баба-Яга» сократился в 10 раз, сообщил аэроразведчик ВСУ Александр Карпюк с позывным Серж Марко в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, если ранее такие беспилотники совершали до 100 вылетов, то теперь их хватает лишь на 10-15 миссий.

Срок «жизни» одной «Бабы-Яги» по количеству вылетов значительно сократился. Если раньше некоторые «Бабы-Яги» совершали по 100 вылетов, то сейчас 10-15 вылетов на этом (Покровском — NEWS.ru) направлении — это уже неплохо, — написал военный.

Он отметил, что российские войска активно охотятся за украинскими БПЛА, уничтожая их сразу после взлета. Проблемы ВСУ с беспилотной техникой подтверждают и другие источники. Прежде офицеры украинской армии жаловались на нехватку как самих дронов, так и боеприпасов к ним. Особенно остро стоит вопрос с обеспечением FPV-дронов и аппаратов типа Mavic, которые также подвергаются системному уничтожению.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных дронов Южной группировки ВС России поразили пикап ВСУ и роботизированную платформу около Константиновки в ДНР. Военные отметили, что после уничтожения грузовиков противник предпринял попытку использования места для стоянки автомобильного транспорта. Пикап ВСУ обнаружили и оперативно уничтожили с помощью БПЛА.

ВСУ
Украина
беспилотники
военные
