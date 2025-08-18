Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Самый страшный маньяк Калининградской области получил новый срок

Гусевский мясник Юферев получил 10 лет тюрьмы к сроку за убийство санитарки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серийный убийца из Калининградской области Сергей Юферев по прозвищу Гусевский мясник получил новый тюремный срок, сообщили в региональном суде. К уже отбываемому пожизненному сроку ему добавили 10 лет колонии особого режима за убийство санитарки в ноябре 1992 года, которое оставалось нераскрытым более 30 лет.

Юферев, терроризировавший область в 1990-х, был осужден в 1998 году за убийство целой семьи (включая троих детей) и первоначально получил смертную казнь, позже замененную на пожизненное заключение. В 2019 году благодаря современной экспертизе доказали его причастность к еще одному убийству, добавив 17 лет.

В 2023 году маньяк признался в восьмом убийстве — изнасиловании и убийстве санитарки, тело которой сбросил в реку. Это преступление, совершённое 33 года назад, стало последним раскрытым эпизодом в череде зверских преступлений Гусевского маньяка.

Ранее Александр Пичушкин, осужденный за серию убийств в Москве и известный как битцевский маньяк, безуспешно попытался добиться перевода из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком АО в мордовскую ИК, чтобы находиться ближе к родным. После его признания в 11 новых убийствах ФСИН отказала в переводе.

