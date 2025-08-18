Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим

После расставания женщина боится остаться одна, заявил психотерапевт Алексей Вилков. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», женщины начинают чувствовать себя ненужными, недостаточно привлекательными и это подталкивает их возобновить прошлые отношения.

После расставания у женщины включается первобытный животный страх остаться одной. Они уверены, что это проклятье всех женщин. В этом случае, даже если мужчина ее не достоин, она будет бороться за отношения с ним, — уверен эксперт.

Вилков отметил, что женщины обычно труднее переживают одиночество по сравнению с мужчинами, даже если сами инициируют разрыв. Если девушка долго остается без отношений, у нее могут появиться навязчивые мысли о том, что она навсегда останется одна, и это может привести к развитию депрессии.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что по-настоящему отдохнуть в отпуске россиянам мешают рабочие звонки, переизбыток планов и соцсети. По ее словам, рабочие контакты во время отдыха тормозят расслабление даже вдали от офиса.