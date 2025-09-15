Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:15

Психотерапевт предупредила о последствиях просмотра сериалов «залпом»

Психотерапевт Докучаева: частый просмотр сериалов может привести к зависимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Просмотр сериалов «залпом» может сломать жизненный график человека, сообщила «Вечерней Москве» психотерапевт Марина Докучаева. Кроме того, это может привести к зависимости, понизить зрение и вызвать другие проблемы со здоровьем.

При чрезмерном просмотре у человека может понизиться зрение, а от «запойного» просмотра — сломаться жизненный график. Также просмотр сериалов на ночь может привести к появлению бессонницы. Нужно также учитывать, что при просмотре сериалов мы находимся в достаточно малоподвижном состоянии. Если оно длится в течение продолжительного времени, это тоже очень вредно для здоровья, — сообщила Докучаева.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает безопасно проживать страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.

психотерапевты
сериалы
россияне
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.