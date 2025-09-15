Психотерапевт предупредила о последствиях просмотра сериалов «залпом»

Просмотр сериалов «залпом» может сломать жизненный график человека, сообщила «Вечерней Москве» психотерапевт Марина Докучаева. Кроме того, это может привести к зависимости, понизить зрение и вызвать другие проблемы со здоровьем.

При чрезмерном просмотре у человека может понизиться зрение, а от «запойного» просмотра — сломаться жизненный график. Также просмотр сериалов на ночь может привести к появлению бессонницы. Нужно также учитывать, что при просмотре сериалов мы находимся в достаточно малоподвижном состоянии. Если оно длится в течение продолжительного времени, это тоже очень вредно для здоровья, — сообщила Докучаева.

Ранее психолог Елена Масолова заявила, что просмотр фильмов ужасов помогает безопасно проживать страхи и работать с неосознанными тревогами. По ее словам, этот жанр кино дает возможность столкнуться с пугающими темами в контролируемой обстановке, что может быть полезно для психического здоровья.