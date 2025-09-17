Врач рассказала, почему приболевшего ребенка лучше оставить дома Врач Царегородцева: ребенок с кашлем может стать источником заражения для других

Один ребенок с температурой или кашлем может стать источником заражения для многих других в детском саду или школе, заявила врач-педиатр Оксана Царегородцева. По ее словам, которые передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», такого ребенка лучше оставить дома или как можно скорее забрать из коллектива.

В условиях детского коллектива один ребенок с температурой или кашлем может стать источником заражения для многих других. Поэтому своевременное реагирование — забота не только о собственном ребенке, но и о здоровье окружающих, — пояснила врач.

