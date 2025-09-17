Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:51

Врач рассказала, почему приболевшего ребенка лучше оставить дома

Врач Царегородцева: ребенок с кашлем может стать источником заражения для других

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Один ребенок с температурой или кашлем может стать источником заражения для многих других в детском саду или школе, заявила врач-педиатр Оксана Царегородцева. По ее словам, которые передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», такого ребенка лучше оставить дома или как можно скорее забрать из коллектива.

В условиях детского коллектива один ребенок с температурой или кашлем может стать источником заражения для многих других. Поэтому своевременное реагирование — забота не только о собственном ребенке, но и о здоровье окружающих, — пояснила врач.

Ранее эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в текущем эпидемическом сезоне вакцинация от COVID-19 не является необходимой мерой. По его словам, для защиты от вируса следует сделать акцент на других методах. Для этого важно придерживаться сбалансированного питания, соблюдать режим дня, выбирать одежду по погоде, регулярно принимать витаминные комплексы и повышать уровень физической активности.

врачи
школьники
заболевания
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил двух теннисисток особой медалью
Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.