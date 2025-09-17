Магнитные бури сегодня, 17 сентября: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 сентября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, для кого опасны бури?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 сентября

По прогнозу ИКИ РАН, сегодня, 17 сентября, возможны геомагнитные возмущения. Ожидалось, что всплеск активности придется на промежутки между 00:00 и 03:00, а также 06:00 и 12:00 мск — Кр-индекс достигнет четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были, показатель находится в районе трех единиц.

«Космическая погода 17 сентября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра; вспышечная активность — повышенная с возможностью умеренного роста», — сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце произошла одна вспышка — она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,6.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 9%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 51%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте лаборатории.

Портал my-calend пишет, что в среду, 17 сентября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 18 сентября, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 12%. Ожидается, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 28 сентября, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет портал.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для кого опасны магнитные бури

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями.

«Магнитные бури — это часть природы. От них нет такого воздействия, как от излучения. Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне. Допустим, мы говорим о том, что у человека температура в норме. Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит», — пояснил Кондрахин.

Врач добавил, что у здорового человека геомагнитные возмущения проходят практически незаметно. По его словам, они могут выражаться лишь в легкой сонливости.

Сильно подвержены влиянию магнитных бурь космонавты на орбите Земли, заявил ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН кандидат технических наук Кирилл Холодков.

«Если человек находится на орбите, то магнитная буря играет роль. Космонавты берут в расчет всю космическую погоду, потому что это влияет и на работоспособность систем, и на здоровье и жизнь участников миссии», — отметил Холодков.

Он добавил, что космонавты находятся под угрозой, потому что на большой высоте сильнее радиационная нагрузка, а во время магнитной бури она еще увеличивается. Поэтому, по словам Холодкова, при регистрации магнитной бури космонавты, например, откладывают выходы в открытый космос, если те вдруг запланированы. Кроме того, они по протоколу должны занять более защищенное положение в космических аппаратах.

Читайте также:

Ситуация в Сумской области утром 17 сентября: прорыв в Теткино, Abrams

Почему на самом деле разбился Ан-24 под Тындой? Подробности, отчет МАК

Погода в Москве в среду, 17 сентября: первый снег на подходе, скоро накроет