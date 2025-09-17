Российский дрон уничтожил уникальный «S-танк» в зоне СВО

Редкий шведский танк Stridsvagn 103, известный как «S-танк», был уничтожен под Сумами российскими войсками, сообщили бойцы спецназа «Анвар» в своем Telegram-канале. Машина была поражена дроном в лесном массиве.

К публикации приложены кадры, подтверждающие поражение цели. Stridsvagn 103 представляет собой шведский безбашенный основной боевой танк 1960-х годов. Конструкция машины предусматривает жестко закрепленное орудие, что требует поворота всего корпуса для наведения по горизонтали и наклона корпуса для вертикального наведения.

Ранее член экипажа танка Т-90МС заявил, что преимущество российских танков заключается в их высокой проходимости и надежности, в то время как у зарубежных образцов слабым местом являются большая масса и габариты. Военный добавил, что иностранные образцы бронетехники, представленные на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, не произвели впечатления.

До этого украинские военные назвали французские легкие танки AMX-10 RC бесполезными из-за их слабой броневой защиты. По словам солдат 155-й бригады ВСУ, проходивших обучение во Франции, эта техника не выдерживает ударов российской армии и легко поражается дронами. Кроме того, танки, предназначенные в том числе для разведки, большую часть времени остаются замаскированными.