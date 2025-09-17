Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 16:14

Российский дрон уничтожил уникальный «S-танк» в зоне СВО

ВС России поразили редкий шведский танк Stridsvagn 103 под Сумами

Танк Stridsvagn Танк Stridsvagn Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Редкий шведский танк Stridsvagn 103, известный как «S-танк», был уничтожен под Сумами российскими войсками, сообщили бойцы спецназа «Анвар» в своем Telegram-канале. Машина была поражена дроном в лесном массиве.

К публикации приложены кадры, подтверждающие поражение цели. Stridsvagn 103 представляет собой шведский безбашенный основной боевой танк 1960-х годов. Конструкция машины предусматривает жестко закрепленное орудие, что требует поворота всего корпуса для наведения по горизонтали и наклона корпуса для вертикального наведения.

Ранее член экипажа танка Т-90МС заявил, что преимущество российских танков заключается в их высокой проходимости и надежности, в то время как у зарубежных образцов слабым местом являются большая масса и габариты. Военный добавил, что иностранные образцы бронетехники, представленные на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби, не произвели впечатления.

До этого украинские военные назвали французские легкие танки AMX-10 RC бесполезными из-за их слабой броневой защиты. По словам солдат 155-й бригады ВСУ, проходивших обучение во Франции, эта техника не выдерживает ударов российской армии и легко поражается дронами. Кроме того, танки, предназначенные в том числе для разведки, большую часть времени остаются замаскированными.

ВС РФ
Швеция
танки
СВО
Сумская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.